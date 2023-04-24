Haberler Yaşam Haberleri Karı koca kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 24.4.2023 11:36 Son Güncelleme: 24.4.2023 11:52

Karı koca kaza kurbanı oldu

İzmir'in Tire ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsün şoförü Hüseyin Yazıcı ile eşi Zehra Yazıcı yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karı koca kaza kurbanı oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinden Tire yönüne giden Hüseyin Yazıcı kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Küçükkale Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran minibüs ön tarafı adeta hurda yığınına dönüştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtaki küçük çaplı yangına itfaiye müdahale etti. Sağlık ekipleri, sürücü ve eşi Zehra Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.D, Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu 7'li kaos yönetimini açık etti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'lı kriz modeli
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan faşist kafaya medeniyet dersi!
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank
SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! Türkiye-Rusya-Suriye ve İran görüşmesi Moskova'da yapılacak
Başkan Erdoğan'dan fondaş medyadaki hazımsızlığa tepki: Bunlar Türk evladı olamaz
Avrupa'nın en yüksek binası! Merkez Bankası taşınıyor: İstanbul Finans Merkezi parmak ısırtacak
Kanser
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
100 yılda gele gele...
ARKADAŞINA GÖNDER
Karı koca kaza kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA