Karı koca kaza kurbanı oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinden Tire yönüne giden Hüseyin Yazıcı kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Küçükkale Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran minibüs ön tarafı adeta hurda yığınına dönüştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtaki küçük çaplı yangına itfaiye müdahale etti. Sağlık ekipleri, sürücü ve eşi Zehra Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.D, Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.