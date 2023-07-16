Karı-koca kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti. Korkunç kaza dün akşam 22.00 sıralarında Antalya- Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda meydana geldi. Doğan Can K. yönetimindeki cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Günal'ın eşi Ünzile Günal olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Memiş Günal da öldü. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi.