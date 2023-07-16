Haberler Yaşam Haberleri Karı-koca kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 17.7.2023

Karı-koca kaza kurbanı oldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Karı-koca kaza kurbanı oldu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti. Korkunç kaza dün akşam 22.00 sıralarında Antalya- Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda meydana geldi. Doğan Can K. yönetimindeki cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Günal'ın eşi Ünzile Günal olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Memiş Günal da öldü. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
İstanbul’da acı olay: Genç polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu!
Son dakika haberi | EPDK'dan 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AHaber'de önemli açıklamalar: Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili açıklama
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karı-koca kaza kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA