Karı koca kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek-Kadriye turizm merkezi yolunda gece 02:00 sıralarında Tarık Taşar'ın kullandığı otomobil ile M.Ş'nin kullandığı minibüs, kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tarık Taşar'ı çarpışmanın etkisiyle araç içersinde sıkışırken eşi camdan dışarı fırladı. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede sürücü Taşar ile yola savrulan Gül Taşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Tur minibüsü sürücüsü ve 2 rehberin burnu bile kanamadığı görüldü.

CENAZELERİ İSKENDERUN'A GÖTÜRÜLDÜ

Korkunç kaza sonrası Taşar çiftinin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu monrguna kaldırıldı. Hayatın kaybeden çift yeğenlerini otogardan yolcu ettikten sonra evlerine dönüş yaptıkları öğrenilirken, kazaya karışan midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazada ölen Tarık Taşar'ın otellerde animasyon işi ile uğraştığı öğrenildi. Eşi Gül Taşar'ın ise ev hanımı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Taşar çiftinin cenazesi havayolu Adana'ya buradan da karayolu ile toprağa verilmek üzere memleketi İskenderun'a gönderileceği öğrenildi.