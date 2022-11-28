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Giriş Tarihi: 29.11.2022

Karı-koca kazada öldü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Karı-koca kazada öldü
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçta sürücü Hamza Gül (70) ve eşi Meliha Gül (69) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Kavak ilçesine bağlı Hacılı Geçidi'nde meydana geldi. İlçeden kent merkezine giden Okan B. (38) yönetimindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hamza Gül idaresindeki 55 LK 316 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü Hamza ile eşi Meliha Gül ve otomobildeki sürücü Okan B. ile araçta bulunan Muhammet K. (21), Nur Ç. (30), Mustafa Ö. (26), Sefa Y. (22) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen Gül çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Karı-koca kazada öldü
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