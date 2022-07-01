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Giriş Tarihi: 1.7.2022 13:43 Son Güncelleme: 1.7.2022 13:54

Karı kocanın "Yalova" kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karı kocanın Yalova kavgası cinayetle bitti

İstanbul Ümraniye'de ayrılık aşamasındaki eşi ile tartışma yaşayan Mehmet Uygur (71) eşi Nilgün Uygur'u tabancayla vurarak öldürdü. 56 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli koca Mehmet Uygur Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Ümraniye Atatürk mahallesinde bulunan 5 katlı bir binada önceki gün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda kısa bir süre önce evlenen çift yakın zamanda ayrılık kararı almışlar ve üzerlerine olan evden gelen parayı ikiye bölmüşlerdi. Mehmet Uygur Yalova'ya gitmiş eşi ise İstanbul'da kalmıştı. İddiaya göre olay günü eşyalarını almak için tekrar geldi. Eşi Nilgün Uygur'u da Yalavo'ya götürmek istedi ancak kabul etmedi. Çift arasında bir tartışma çıktı çıkan tartışmada Mehmet Uygur eşi Nilgün Uygur'u tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayan koca eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli koca Mehmet Uygur emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olayı Yalova gidip gitmeme meselesinden çıkan tartışmadan dolayı yaşandığını söylediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Karı kocanın "Yalova" kavgası cinayetle bitti
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