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Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:21 Son Güncelleme: 22.2.2022 17:43

Karı-kocaya markette silahlı saldırı: 1 ölü

ABBAS ÇAKAR
Karı-kocaya markette silahlı saldırı: 1 ölü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda, bir markete alışveriş için giren Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı, M.Ç isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kocaeli'nin Derince İlçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin yanında faaliyet gösteren markete gelen M.Ç, iddialara göre markette karşılaştığı Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı'yı silahla ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Belfun Doğramacı hayatını kaybetti, yaralı eşi Sevda Doğramacı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüpheli M.Ç. ise yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Karı-kocaya markette silahlı saldırı: 1 ölü
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