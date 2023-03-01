Haberler Yaşam Haberleri Karı-kocaya silahlı saldırı... Kadın öldü, kocası yaralı
Giriş Tarihi: 1.3.2023 12:26 Son Güncelleme: 1.3.2023 14:34

Karı-kocaya silahlı saldırı... Kadın öldü, kocası yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 7 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kocası ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karı-kocaya silahlı saldırı... Kadın öldü, kocası yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma Coşkun (40) ve Halil Coşkun çiftinin oturduğu adrese gelen kimliği belirsiz kişiler eve silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Fatma Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Halil Coşkun'u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti.

Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Karı-kocaya silahlı saldırı... Kadın öldü, kocası yaralı
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