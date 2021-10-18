Karikatürist Balaban, son yolculuğuna uğurlandı

KARİKATÜRİST ve yazar Yalçın Turgut Balaban
, beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Balaban dün İstanbul
'da son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın Turgut Balaban'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kandilli Mezarlığı
'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Balaban'ın ailesinin yanı sıra dostları ve sevenleri katıldı. Usta çizerin oğlu Emre Balaban
, "5-6 aydır rahatsızlık yaşıyordu. Son bir haftadır durumu ağırlaştı. Yoğun bakımdayken haberi aldık. Mekânı cennet olsun" dedi.