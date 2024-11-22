‘Karımı uykusunda öldürdüm otostopla kaçtım’

Aksaray'da önceki gün 3 çocuk annesi Negül Adak'ı (44) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Adak (40), adliyeye sevk edildi. Adak'ın ifadesinde, eşini uykusunda öldürdüğünü, bir kamyona otostop çekip kaçtığını itiraf etti.Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalanan Savaş Adak'a tepki gösteren abla Nurten Çelikhan, "Eniştem ömür boyu içeride çürüsün. Bu dışarıya çıkıp ben vurdum diye sallana sallana gezecek mi? Karısını kalleşlik ederek uyuduğu yerde vurmuş" dedi.