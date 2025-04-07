Karın ağrısı kalp krizi çıktı

Konya'da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki Halil Songun'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hemen anjiyoya alınan ve 3 stent takılarak sağlığına kavuşan Songun, "Daha önce anjiyo olduğum için kalbimde bir problem olduğunu düşünmemiştim. Karın fıtığı ameliyatı olduğum için onun ağrısıdır diye düşündüm. Ama kalp krizi geçiriyormuşum. İyi ki gelmişim. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Uzmanlar ise bazı karın ağrılarının kalp krizinin işareti olabileceğine dikkat çekti. Dahiliye Uzmanı Hayrettin Köklü, "Bazen karın ağrısı gibi gelen kalp krizleri olabiliyor. Hastalarda özellikle koroner arter hastalığı öyküsü varsa, sigara içme öyküsü varsa, risk faktörleri varsa bu hastaların kalp açısından da muhakkak değerlendirilmesini öneriyoruz" dedi. Kardiyoloji Uzmanı Murat Sakallı ise "Dahiliye doktorumuzun sıkıntının kalple ilgili olabileceğinden şüphe etmesi üzerine hastamız bize getirildi. Hastamızı çok kısa sürede değerlendirdik ve kalp krizi şüphesiyle anjiyoya aldık" diye konuştu.