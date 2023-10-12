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Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:40 Son Güncelleme: 12.10.2023 15:59

Karın ağrısıyla hastaneye gittikleri gün öldüler

İzmir’de karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 8 Ekim Pazar günü hastaneye giden iki çocuk babası emekli postacı Muzaffer Kırmızı (63) ile eşi Zeynep Kırmızı (53) aynı gün eve döndü. Kırmızı çifti aynı gün evlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Anne ve babasını defalarca telefonla aramasına rağmen haber alamayan kızı Y.K. şüphelince durum jandarmaya bildirdi. Bir gün sonra eve gelen ekipler Kırmızı çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabileceği düşünülürken, kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Kırmızı çifti Kınık Poyracık Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mantar mevsimi olmadığı için mantar zehirlenmesinden şüphelenmeyen yetkililer evde yaptıkları incelemede konserve ya da ocakta bir yemek ile karşılaşmadı. Yapılan incelemede evde doğalgaz olmadığı, tüp kaçağı da bulunmadığı belirlendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karın ağrısıyla hastaneye gittikleri gün öldüler

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi Kasap Sokak'ta oturan emekli postacı 63 yaşındaki Mustafa Kırmızı ve 53 yaşındaki ev hanımı Zeynep Kırmızı 7 Ekim Cumartesi günü rahatsızlandı. Kırmızı çifti bir gün sonra 8 Ekim Pazar günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesine gitti. Tedavilerinin ardından evlerine dönen karı- kocadan Pazar günü haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi. Annesini ve babasını defalarca cep telefonlarından aradığını ancak ulaşmadığını belirten Y.K.'nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 9 Ekim pazartesi günü çiftin oturduğu eve gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren jandarma ekipleri, karı- kocanın hareketsiz olarak yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı çiftinin Pazar günü yaşamını yitirdiği belirlendi. İki çocuk sahibi çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Kırmızı çifti 11 Ekim Çarşamba günü düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TÜP YA DA GAZ KAÇAĞI YOK

Yapılan incelemede evde doğalgaz olmadığı, tüp kaçağı da bulunmadığı belirlendi. Yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabilecekleri düşünülen çiftin kesin ölüm nedeni önümüzdeki aylarda açıklanacak otopsi raporunda belli olacak. Mantar mevsimi olmadığı için mantar zehirlenmesinden şüphelenmeyen yetkililer evde yaptıkları incelemede konserve ya da ocakta bir yemek ile karşılaşmadı.

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