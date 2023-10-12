Karın ağrısıyla hastaneye giden çift hayatını kaybetti

İzmirKınık'ta 7 Ekim'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri başgösteren Mustafa Kırmızı (63) ve eşi Zeynep Kırmızı (53) ertesi gün hastanenin yolunu tuttu. Tedavi olup evlerine dönen Kırmızı çiftinin kızı Y.K., anne ve babasına telefonla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine 9 Ekim'de Kırmızı çiftinin ikametine giden jandarma ekipleri, kapının açılmaması üzerine eve girince karı-kocanın hareketsiz yattığını belirledi. Olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Kırmızı çiftinin hastaneden döndükleri gün olan 8 Ekim'de yaşamlarını yitirdiklerini saptadı. İki çocuk sahibi çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kırmızı çifti, otopsi işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde doğalgaz olmadığı, tüp kaçağı ve konserve veya ocakta yemek bulunmadığı belirlenirken, çiftin yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. Kırmızı çiftinin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak. Güvenlik birimleri mantardan zehirlenme olasılığını da dikkate aldığı ancak mantar mevsimi olmadığı için ölüm nedenlerinin mantardan kaynaklanmadığı tahmin ediliyor.