Karın kapattığı yollar açılıyor

Hakkâri'de kar kalınlığının bir metreyi bulduğu üs bölgesi yolunda çalışmalar başlatıldı. Hakkâri Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkâri'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı belirtildi. Kar yağışları sebebiyle ulaşımın aksamaması için Hakkâri İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen paylaşımda, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor" denildi.