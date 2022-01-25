Karın keyfi çocuklara kaldı

İstanbul son yılların en sert hava şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca insan dün akşam saatlerinden itibaren trafikte mahsur kaldı, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Araçlar arıza yaptı, sürücüler kontak kapatıp evlerine kilometrelerce yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Kar nedeniyle milyonlarca vatandaş kelimenin tam anlamıyla velaketi yaşadı. Karın cefasını yetişkinler çekerken, sefasını sürmek ise çocuklara kaldı. Güne beyaz perdeyle uyanan minikler soluğu sokaklarda aldı, buldukları ilk yokuşlarda karda kaymanın zevkini sürdü.