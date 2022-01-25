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Giriş Tarihi: 25.1.2022 17:52 Son Güncelleme: 25.1.2022 18:55

Karın keyfi çocuklara kaldı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Karın keyfi çocuklara kaldı

Megakent İstanbul son zamanların en sert kışı yaşanıyor. Karla kaplı yollarda saatlerce mahsur kalan araçlar ve yolcular kelimenin tam anlamıyla felaketi yaşadı. Karın cefasını yetişkinler çekerken sefasını sürmek ise çocuklara kaldı. Çocuklar buldukları yokuşlarda karda kaymanın tadını çıkardı.

İstanbul son yılların en sert hava şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca insan dün akşam saatlerinden itibaren trafikte mahsur kaldı, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Araçlar arıza yaptı, sürücüler kontak kapatıp evlerine kilometrelerce yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kar nedeniyle milyonlarca vatandaş kelimenin tam anlamıyla velaketi yaşadı. Karın cefasını yetişkinler çekerken, sefasını sürmek ise çocuklara kaldı. Güne beyaz perdeyle uyanan minikler soluğu sokaklarda aldı, buldukları ilk yokuşlarda karda kaymanın zevkini sürdü.

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Karın keyfi çocuklara kaldı
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