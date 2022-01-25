Karın keyfini ‘Bıdık’ çıkardı

Yurt genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yaşattığı zorlukların yanı sıra, birçok kişiye de oldukça keyifli zaman geçirme imkânı sundu. Birçok olumsuz haberin yanı sıra, kartopu oynayarak veya kayarak eğlenen çocuklar ile büyükler, birbirinden farklı yapılan kardan adamlar, hem gazete ve televizyonlarda, hem de sosyal medyada bolca yer aldı. Kocaeli'nde ise, 'Bıdık' isimli bir köpeğin karın keyfini çıkartırken çekilen görüntüleri ise hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı.

KAR'IN KEYFİNİ ÇIKARTTI

Kocaeli Kartepe İlçesi oturan sahibinin, birkaç ay önce korkunç bir cinayete kurban gittiği öğrenilen Bıdık, üzüntülü ve zor bir dönem geçirdikten sonra, etkili kar yağışı ile yeniden eğlenmeye başladı. Sahibine ait çiftlikte, yapılan işlere yardımcı olan ailenin, kar'da eğlendiğini gören Bıdık, bir süre sonra onlara katıldı ve ortaya çok farklı görüntüler çıktı. Bıdık, önce kendi kaymaya çalıştı. Ardından ise aile ile birlikte kızağa binerek kar'ın keyfini çıkarttı.