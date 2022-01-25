Haberler Yaşam Haberleri Karın keyfini ‘Bıdık’ çıkardı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:46 Son Güncelleme: 25.1.2022 11:49

Karın keyfini ‘Bıdık’ çıkardı

ABBAS ÇAKAR
Karın keyfini ‘Bıdık’ çıkardı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, her ne kadar hayatı olumsuz yönde etkilese de uzun zamandan bu yana kar görmeyen küçük, büyük pek çok insan da karın tadını çıkarttı. Hatta onlara özenen ve onlarla birlikte eğlenen can dostları da olmuyor değil.

Yurt genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yaşattığı zorlukların yanı sıra, birçok kişiye de oldukça keyifli zaman geçirme imkânı sundu. Birçok olumsuz haberin yanı sıra, kartopu oynayarak veya kayarak eğlenen çocuklar ile büyükler, birbirinden farklı yapılan kardan adamlar, hem gazete ve televizyonlarda, hem de sosyal medyada bolca yer aldı. Kocaeli'nde ise, 'Bıdık' isimli bir köpeğin karın keyfini çıkartırken çekilen görüntüleri ise hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı.

KAR'IN KEYFİNİ ÇIKARTTI
Kocaeli Kartepe İlçesi oturan sahibinin, birkaç ay önce korkunç bir cinayete kurban gittiği öğrenilen Bıdık, üzüntülü ve zor bir dönem geçirdikten sonra, etkili kar yağışı ile yeniden eğlenmeye başladı. Sahibine ait çiftlikte, yapılan işlere yardımcı olan ailenin, kar'da eğlendiğini gören Bıdık, bir süre sonra onlara katıldı ve ortaya çok farklı görüntüler çıktı. Bıdık, önce kendi kaymaya çalıştı. Ardından ise aile ile birlikte kızağa binerek kar'ın keyfini çıkarttı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek
Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL
Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kamu çalışanlarına idari izin
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
SON DAKİKA! Usta oyuncudan acı haber! Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kimdir, neden öldü?
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Karın keyfini ‘Bıdık’ çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA