‘Karın şişliği’ diye gitti iki farklı tümör çıktı

Karnındakişişliği kilodan kaynaklı göbek zanneden Yaşar Döşkaya (59), bir gün merdivenden düşünce gittiği hastanede gerçekle yüzleşti. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Polat'ın muayenesinde, Döşkaya'nın vücudunda iki farklı tümör tespit edildi. Önce kalpteki tümör temizlendi, sonra da yumuşak doku kanseri denilen sarkom ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Prof. Polat, "Bu olgu kalpte ve diyafragmaya invaze senkron tümör oluşumu nedeniyle opere edilen Türkiye'deki ilk olgu niteliğindedir" dedi. Kocaeli'nde yaşayan Döşkaya "Coşkun Bey sarkom teşhisi koydu. Tetkikler yapılırken kalbimde de tümör olduğu teşhis edildi. Kalpteki tümör alınmadan karnındaki tümöre müdahale edilemeyecekti, riskli görünüyordu. İlk olarak kalpteki tümör alındı. İlk ameliyattan 40 gün sonra ikinci ameliyat gerçekleştirildi. Sarkom ameliyatı da başarıyla gerçekleştirildi. Şu an iyiyim ve daha iyi olacağım. Doktoruma teşekkür ederim" dedi.
' 7'NCI GÜNDE TABURCU ETTIK'
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Polat ise "Ameliyat sonu dönemde herhangi bir olumsuzluk gelişmeyen hastayı 7. günde taburcu ettik" diye konuştu.