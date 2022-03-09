‘Karını ve çocuğunu ortada bıraktın’ sözleri cinayete yol açtı

Adana'da, 23 yaşındaki Yusuf Yosunkaya'yı öldüren Ömer Kırmızıtaş'ın, cinayeti gurur nedeniyle işlediği ortaya çıktı. İddiaya göre Yusuf Yosunkaya, dini nikâhlı eşinden ayrılan arkadaşı Onur Ş.'ye, "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın. Yazıklar olsun sana" diye çıkıştı. Çıkan kavgada Onur Ş. ve araya girmek isteyen Ömer Kırmızıtaş'ı döven Yosunkaya, küfür etti. Yaşadıklarını gururuna yediremeyen Kırmızıtaş, kiraladığı araçla Yosunkaya'nın evinin önünde pusuya yattı. Yosunkaya dışarı çıkıp otomobiline binmek isterken de kurşun yağdırdı. Yosunkaya öldü, saklandığı kayınpederinin evinde kıskıvrak yakalanan Ömer Kırmızıtaş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.