Haberler Yaşam Haberleri Adana’da cenazeler karıştı! Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler
Giriş Tarihi: 31.7.2023 16:53 Son Güncelleme: 31.7.2023 17:39

Adana’da cenazeler karıştı! Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler

Adana’da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıkınca, defnedilen Erdoğan Mertkan’ın cenazesi, gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da cenazeler karıştı! Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler

Adana'da trafik kazasında yaşamını yitiren Vedat Gök'ün (63) cenazesi ile aynı gün rahatsızlanarak hastanede ölen Erdoğan Mertkan'ın (87) cenazeleri karıştı. Hastaneden teşhis edilmeden alınan Erdoğan Mertkan, defnedildiği yerden çıkartılıp yeniden toprağa verildi.

HASTANE MORGUNDA KARIŞTI

Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi.

GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Yaşlı adamın yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Erdoğan Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı. Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi. Mertkan'ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
İzmir’in kasasını boşalttı kalem kalem satıyor
Esenyurt
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin eski avukatı kirli medya ilişkileri SABAH’a anlattı: Besleme medya İSKİ skandalı gibi patlayacak
“Esencılıs” rehabilatasyona alınmalı Sayın Vali
SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıldızlar için imza töreni! Taraftarlar stadyumu doldurdu...
AK Partili Özcan tek tek ortaya çıkardı! 'Yavaş’ belediyeciliği fiyaskosu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da cenazeler karıştı! Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA