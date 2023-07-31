Adana’da cenazeler karıştı! Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler

Adana'da trafik kazasında yaşamını yitiren Vedat Gök'ün (63) cenazesi ile aynı gün rahatsızlanarak hastanede ölen Erdoğan Mertkan'ın (87) cenazeleri karıştı. Hastaneden teşhis edilmeden alınan Erdoğan Mertkan, defnedildiği yerden çıkartılıp yeniden toprağa verildi.

HASTANE MORGUNDA KARIŞTI

Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi.

GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Yaşlı adamın yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Erdoğan Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı. Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi. Mertkan'ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.