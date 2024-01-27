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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Karısı ile tartışan sürücüyü tetikçiye vurdurdu

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Karısı ile tartışan sürücüyü tetikçiye vurdurdu
Bayrampaşa'da geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Silahlı saldırıda yaralanan Emre Ürker'in trafikte tartıştığı kadının eşi tarafından vurdurulduğu belirlendi. Olay, 22 Ocak saat 22.30'da Altıntepsi Mahallesi Kubilay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı gün Eyüpsultan'da trafikte ilerleyen Emre Ürker, Gizem Masal Uzun ile tartıştı. Akşam saatlerinde Ürker'i iki farklı cep numarasından arayan Mert Can Uzun 'Sen kimsin eşime küfrediyorsun' diyerek buluşmaya çağırdı. Emre Ürker arkadaşı Cem Rüzgar ile, Mert Can Uzun da yanında üç kişiyle buluşma noktasına geldi. Otomobilden inen Kürşat Efe Özata, görüntülü konuştuğu Gizem Masal Uzun'a, "Bu mu sana küfreden" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Ürker'e ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ürker hastanede tedaviye alınırken, azmettirici olduğu iddia edilen Mert Can Uzun ve Kürşat Efe Özata ile araçta bulunan Kerim Baytur ve Emre Mert polis tarafından kısa sürede yakalandı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun, Baytur ve Özata tutuklandı.

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Karısı ile tartışan sürücüyü tetikçiye vurdurdu
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