Karısı ve çocuğu ölümden döndü: Sinir krizi geçirdi!

Çocuğunu son anda kurtaran ve karısına motosiklet çarpan adam, öfkeyle yere düşen motosiklet sürücüne saldırarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güçlükle sakinleştirildi. Tüm bu anlar, yine yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.