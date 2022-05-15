Karısı ve kardeşine otogarda kurşun yağdırdı: Beni terk edip birlikte kaçtılar

Alınan bilgiye göre, karısı İlfer Bağlı (25) ve kardeşi Sabri Bağlı'nın (30), Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyüne çobanlık yapmak için geleceğini öğrenen Müslüm Bağlı (38), Tokat Otobüs Terminali bahçesinde beklemeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Üç çocuğunun annesi İlfer Bağlı ve kardeşi Sabri Bağlı'nın otogardan çıktığını gören Sabri Bağlı, üzerindeki tabancayla karısı ve erkek kardeşine ateş etti. Yaralanan İlfer Bağlı ambulansla Tokat Devlet Hastanesine, Sabri Bağlı ise Gazişosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.