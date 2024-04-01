Karısı ve sevgilisini öldürdü

Olay, Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde mahalle bir evin önünde yaşandı. Diyarbakır'da A.M., kendisini aldatan eşi ve sevgilisini bir süre takibe aldı. Kaynartepe Mahallesi 212'inci sokakta yer alan evin önünde 50 yaşındaki Mehmet Sadıç ve sevgilisi olduğu belirtilen 34 yaşındaki Sevda M., kocası A.M.'nin silahlı saldırısına uğradı.



Evin önünde kurşunların hedefi olan iki sevgili kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Servis ihbar hattına bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Sağlık ekipleri ile polisin olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç'ın ve sevgilisi olduğu belirtilen Sevda M'nin vücutlarına isabet eden çok sayıdaki kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Masası polislerinin yaptıkları detaylı incelemelerin ardından yasak ilişki yaşadıkları belirtilen iki sevgilinin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay sonra A.M., saldırıda kullandığı silahla birlikte kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde görevli polislerin, saldırgan A.M.'yi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı olay ilgili inceleme başlattı.