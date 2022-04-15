Karısını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay 23 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddialara göre sanık Mehmet Üner, eşi Sıdıka Üner'i vücudunun farklı bölgelerinden 28 kez bıçaklayarak öldürmüştü.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Üner bulunduğu cezaevinden getirildi.

"ERKEKLİK GURURUMU YERE SERDİ"

Tutuklu sanık Mehmet Üner savunmasında "Maktul soyadımı taşıdığı halde erkeklik gururumu yere serdi. Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz. Bunlar göz önüne alınarak kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Üner'i oy çokluğuyla "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı ise eylemin "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçu kapsamında olduğunu belirterek karara şerh koydu.