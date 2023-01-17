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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Karısını bıçaklamadan önce canlı yayın açtı

Karısını bıçaklamadan önce canlı yayın açtı
İstanbul'da barışma bahanesiyle buluştuğu eşini öldüren katil kocanın, olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın açarak, eşinin kendisine ihanet ettiğini söylediği ortaya çıktı. Kâğıthane'ye geçtiğimiz cumartesi günü Zonguldak'tan gelen Şener Barut (28), kendisinden boşanmak isteyen 6 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27) ile barışma bahanesiyle buluştu. Ardından katil koca kavga ettiği eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan ve poliste çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan Şener Barut "kasten öldürme" suçundan tutukldı. Katil kocanın cinayetten önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde alkol aldığı ve müzik dinlediği görülen Barut'un, "Çok değer verdim, çok güvendim, karşılığında ihanet aldık. Ben bu halime şükrediyorum daha fenası da olabilirdi. Şu an dışarıda değil de içeride olabilirdim... Şu süreçte benim kendime hâkim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul'da alıyorum" dediği duyuluyor. İHA

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Karısını bıçaklamadan önce canlı yayın açtı
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