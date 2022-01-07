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Giriş Tarihi: 7.1.2022 14:03 Son Güncelleme: 7.1.2022 14:29

Karısını bıçaklayarak öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Karısını bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini 11 kez bıçaklayarak öldürdü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ertugrulgazi Mahallesi'nde Nurcan (40) ve Nurettin (45) Kartal çifti, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Eşini mutfağa kilitleyen Nurettin Kartal mutfak bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kez bıçakladı.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Nurcan Kartal, çocuklarının yardım istemesiyle eve gelen komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üç çocuk annesi kadının cansız bedeni hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası katil zanlısı Nurettin Kartal polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Karısını bıçaklayarak öldürdü
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