Karısını boşanmak istediği için öldürmüş

ANTALYA Alanya
'da, markette tartıştığı Gönül Yılmaz'ı (43) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Yahya Yılmaz'ın (52), boşanmak istediği için eşini vurduğu öğrenildi. Olay, cuma günü meydana geldi. Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın bulunduğu markete gitti. Eşiyle tartışan Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle Gönül Yılmaz'a ateş etti, ardından silahı çenesine dayayıp ateşledi. Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gönül Yılmaz'ın cenazesi ise Akseki
ilçesinde toprağa verildi. Yahya Yılmaz'ın, eşini boşanmak istediği için vurduğu öğrenildi.
SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
Öte yandan Yahya Yılmaz, 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.