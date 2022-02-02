Karısını çekiçle katletti! Sebebi şoke etti!

MUHTAR KONUŞTU

Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Vatandaş alkollü gelmiş eve. Eşi de tekrar dışarı çıkmaması için arabasının lastiklerini indirmiş. O sırada o evine girmiş. Ondan sonrası meçhul. Bildiklerimiz bunlar, üzgünüz. Soruşturma devam ediyor" dedi.