Karısını çekiçle öldürüp cesedini bahçeye gömdü

Ankara'da kocası tarafından öldürüldükten sonra evin bahçesine gömülen kadının cesedi, "Baron" adlı bekçi köpeği tarafından bulundu. Gölbaşı İncek Mahallesi'ndeki evde Ayşen Çöl ile eşi Dursun Çöl, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda başına çekiçle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Eşinin cesedini bahçeye gömen Dursun Çöl, konutu satışa çıkardı. Evi satın alan firma sahibi, "Baron" adlı köpeği bekçilik yapması için evin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra eve uğrayan firma sahibi, köpeğin toprak alanı eşelediğini fark etti. Kokuyu fark eden firma sahibi, polise ihbarda bulundu. Yapılan kazıda alüminyum folyoya sarılı halde bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin 1.5 aydan beri haber alınamayan Ayşen Çöl'e ait olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan Dursun Çöl, eşiyle mal varlığı nedeniyle tartıştıklarını, komşularına da "Beni terk etti" dediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.