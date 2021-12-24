Karısını demir çubukla darp eden koca tutuklandı

Alınan bilgilere göre, A.K. karısı B.K. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca A.K. eşi B.K'yi demir darp etti. Siverek Devlet Hastanesine giden B.K, aldığı darp raporunun ardından polis merkezine başvurdu.

B.K'nin kocası A.K'den şikayetçi olması üzerine dayakçı koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.K'nin kafatasında kırık, sağ sol bacak ve sağ kollarında yaralanmalar olduğu belirlenirken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.