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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Karısını öldürdü, öz annesini yaraladı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Karısını öldürdü, öz annesini yaraladı
Adana'da cinnet getiren 44 yaşındaki N. K. öz annesini ve eşini tabancayla başlarından vurdu. Katil zanlısının eşi olay yerinde yaşamını yitirirken annesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N. K. karşısındaki evde yaşayan annesi Fahriye K'nın (54) yanına gitti. Anne oğul arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında N. K'nın eşi Halime K. (44) da kayınvalidesinin evine gitti. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce N. K. tabanca ile hem annesi hem de eşini başlarından vurdu. Gelin kaynana kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Halime K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Fahriye K ise Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polisler, bir kebapçıda usta olarak çalışan şüpheli N. K'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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Karısını öldürdü, öz annesini yaraladı
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