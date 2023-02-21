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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Karısını öldürdü annesini yaraladı

Çekmeköy’de 11 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunan Volkan Yüksekova, eşi Gülistan Yüksekova’yı (27) öldürdü, annesi Ülkiye Yüksekova’yı ise yaraladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Karısını öldürdü annesini yaraladı
İstanbul Çekmeköy'de, 11 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Yüksekova, eşi Gülistan Yüksekova ve annesi Ülkiye Yüksekova'yı bıçakladı. Anne yaralı olarak kurtulurken Gülistan Yüksekova hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçtığı mahallede yakalanan Yüksekova, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu ortaya çıkan Yüksekova'nın, adliyede verdiği ifadede eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan yaralı anne Ülkiye Yüksekova, "Oğlum gelinimi vurdu. Ben de yaralandım cani çocuğumun yüzünden. Allah onu kahretsin. İçeriden ölüsü çıksın. Başka bir şey demiyorum. Geride 4 çocukları kaldı" dedi.

'BANA BÜYÜ YAPILDI' DEMİŞ
Mahalle sakini, "Vuranın annesi anlattı. Deccal filmini izlemiş. Büyü yapıldı demiş kendine. Çocuklarını vurmaya kalkmış. Karısını vurmuş, annesini vurmuş. Gencecik 27 yaşında toprağa girdi. Babası da deliğe girdi. Bu 4 çocuk ne olacak" diye konuştu.

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Karısını öldürdü annesini yaraladı
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