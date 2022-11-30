Karısını öldürdü babasını yaraladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Emre Irmak (24) ile eşi Elif Irmak (18) arasında önceki akşam tartışma çıktı. Ahmet Emre Irmak, araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) bacağından bıçakladı. Ardından eşi Elif'i 100 metre saçından tutarak sürükleyip göğsünden ve boğazından bıçakladı. Anne Nazan Irmak'ın ihbarıyla jandarma olay yerine geldi. Genç kız ölürken Ahmet Emre Irmak gözaltına alındı. Uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu belirtilen Irmak ifadesinde eşini kürtaj olduğunu sanarak öldürdüğünü söyledi. Irmak, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.