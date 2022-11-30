Haberler Yaşam Haberleri Karısını öldürdü babasını yaraladı
Giriş Tarihi: 1.12.2022

Karısını öldürdü babasını yaraladı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karısını öldürdü babasını yaraladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Emre Irmak (24) ile eşi Elif Irmak (18) arasında önceki akşam tartışma çıktı. Ahmet Emre Irmak, araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) bacağından bıçakladı. Ardından eşi Elif'i 100 metre saçından tutarak sürükleyip göğsünden ve boğazından bıçakladı. Anne Nazan Irmak'ın ihbarıyla jandarma olay yerine geldi. Genç kız ölürken Ahmet Emre Irmak gözaltına alındı. Uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu belirtilen Irmak ifadesinde eşini kürtaj olduğunu sanarak öldürdüğünü söyledi. Irmak, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Ankara'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'yle görüştü
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni açıklama
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
CHP'li Engin Altay 'Kulağı çekilmeli' demişti! Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu'na gözdağı: Yufka yüreklilerin partide yeri yok
Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Sağlık Bakanlığı personel alımı TERCİH BAŞVURUSU ÖSYM | Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu ile branş ve kadro dağılımı!
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme! Filyos artık hazır
Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon mesajı: ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Karısını öldürdü babasını yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA