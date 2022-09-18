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Giriş Tarihi: 18.9.2022 14:14 Son Güncelleme: 18.9.2022 14:36

Karısını öldürdü, kaçamayınca intihara kalkıştı

Kırşehir’de boşanma aşamasında olduğu eşini göğsüne ateş ederek öldüren şahıs polisten kaçamayınca kafasına sıktı. Şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ZAHİDE VURAL
Karısını öldürdü, kaçamayınca intihara kalkıştı

Kırşehir Merkeze bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana gelen olayda Mustafa Tanış(30), boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Tanış'ın(20) evine gelerek barışmak istedi. Eşini ikna edemeyince ve tartışmaya başlayan Mustafa Tanış yanında getirdiği silahla eşinin göğsüne ateş ederek olay yerinden aracıyla birlikte uzaklaştı.

Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans Hatice Tanış'ı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARACINDA İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerinden kaçan Mustafa Tanış ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Özbağ Beldesinde bir akaryakıt istasyonunda polis tarafından kıskaca alınan Mustafa Tanış aynı silahla intihara kalkıştı. Kafasına ateş eden Mustafa Tanış ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karısını öldürdü, kaçamayınca intihara kalkıştı
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