Haberler Yaşam Haberleri Karısını öldürdü, kendini ağır yaraladı
Giriş Tarihi: 19.4.2022

Karısını öldürdü, kendini ağır yaraladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karısını öldürdü, kendini ağır yaraladı
Gaziosmanpaşa'daki evlerinde 4 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annnesi Demet Arslan'ı (23) kurşunlayıp öldüren Sergen Arslan, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, Yıldıztabya Mahallesi'nde önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift önceki gece yine tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Sergen Arslan, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak karısının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun yağdırdı. Ardından da tabancayı kendi kafasına dayayıp tetiğe bastı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Demet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Sergen Arslan ise hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Sergen Arslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
Kadıköy'de büyük panik: 1 dakika önce geçse ölüp gidecek!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2022 haccı açıklaması: Kaç kişi gidecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karısını öldürdü, kendini ağır yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA