Karısını öldürdü, kendini ağır yaraladı

Gaziosmanpaşa'daki evlerinde 4 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annnesi Demet Arslan'ı (23) kurşunlayıp öldüren Sergen Arslan, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, Yıldıztabya Mahallesi'nde önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift önceki gece yine tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Sergen Arslan, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak karısının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun yağdırdı. Ardından da tabancayı kendi kafasına dayayıp tetiğe bastı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Demet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Sergen Arslan ise hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Sergen Arslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.