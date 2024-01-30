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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Karısını öldürüp baldızına mesaj attı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Karısını öldürüp baldızına mesaj attı
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Tuncay Kındaç (45), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Seher Kındaç (42) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp etmeye başlayan Tuncay Kındaç, 1 çocuk annesi kadını döverek öldürdü. İşlediği cinayetin ardından eşinin kız kardeşine "Ablanı öldürdüm" diye mesaj atan cani koca, kayıplara karıştı. Mesajı gören kız kardeş, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde buldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Yerde hareketsiz yatan kadına müdahale eden sağlık ekipleri, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından incelenen cesette silah ve bıçak yarasına rastlanmadı. Seher Kındaç'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, Tuncay Kındaç'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Karısını öldürüp baldızına mesaj attı
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