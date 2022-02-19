Karısını öldürüp intihar süsü verdi

Esenyurt'ta bir kadın cinayeti daha yaşandı. Mustafa Adıyaman, 2.5 yıl önce evlendiği eşi Hilal Adıyaman'ı silahla öldürüp intihar süsü vermeye çalıştı. Ancak solak olan karısını sağ kulak arkasından vurup silahı da kadının sağ eline tutuşturduğu anlaşılan Mustafa Adıyaman, dedektiflerin dikkati sonucu tutuklanıp cezaevine gönderildi. Genç kadının yaklaşık 1 yıl önce uğradığı ihanet sonucu fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle baba evine gittiği ancak eşinin pişmanlık göstermesi üzerine tekrar İstanbul'daki evine döndüğü öğrenildi. İddiaya göre çift arasında süren tartışmalar ve kavgalar artınca Hilal Adıyaman boşanacağını ve evi terk edeceğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa Adıyaman, eşi Hilal Adıyaman'ı doğum gününden bir gün sonra kafasından vurarak öldürdü.