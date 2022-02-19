Haberler Yaşam Haberleri Karısını öldürüp intihar süsü verdi
Giriş Tarihi: 20.2.2022

Karısını öldürüp intihar süsü verdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Karısını öldürüp intihar süsü verdi
Esenyurt'ta bir kadın cinayeti daha yaşandı. Mustafa Adıyaman, 2.5 yıl önce evlendiği eşi Hilal Adıyaman'ı silahla öldürüp intihar süsü vermeye çalıştı. Ancak solak olan karısını sağ kulak arkasından vurup silahı da kadının sağ eline tutuşturduğu anlaşılan Mustafa Adıyaman, dedektiflerin dikkati sonucu tutuklanıp cezaevine gönderildi. Genç kadının yaklaşık 1 yıl önce uğradığı ihanet sonucu fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle baba evine gittiği ancak eşinin pişmanlık göstermesi üzerine tekrar İstanbul'daki evine döndüğü öğrenildi. İddiaya göre çift arasında süren tartışmalar ve kavgalar artınca Hilal Adıyaman boşanacağını ve evi terk edeceğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa Adıyaman, eşi Hilal Adıyaman'ı doğum gününden bir gün sonra kafasından vurarak öldürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi | Açıklamalar peş peşe geldi! "Ukrayna'yı acil terk edin" çağrısı!
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Son dakika: 19 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Numan Kurtulmuş'tan flaş anket açıklaması: “En yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz”
Son dakika: Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
Amerika'nın sağlık sistemine bir eleştiri de Pelin Batu'dan geldi: Paranız yoksa ölün!
Keçiboynuzu mucizesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Karısını öldürüp intihar süsü verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA