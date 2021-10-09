Karısını öldürüp intihara kalkıştı

Antalya
'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren bir kişi daha sonra tüfekle kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.
Olay, Alanya
'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre Yahya Y., (52) eşi Gönül Y.'nin (43) çalıştığı markete gitti. Burada çift arasında çıkan tartışmada Yahya Y., eşini defalarca bıçakladı. Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendi kafasına ateş etti. Yaralanan koca kanlar içerisinde emekleyerek marketin dışına kadar çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yahya Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.'nin cesedi ise morga kaldırıldı.
ESKİ BAŞKANI VURMUŞTU
Bu arada saldırgan Yahya Y.'nin eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'e silahla saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. 2009 yılında yaşanan olayda Yahya Y., dönemin Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekle saldırmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yahya Y., Özdemir'in kendisini tehdit ettiği için böyle bir olaya giriştiğini söylemişti.
HAPİSTEN ÇIKTI, USLANMADI
Öte yandan Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde, belediyede çalışan Ramazan Çar (41), bir süre önce hapisten çıkan husumetlisi Kenan C.'nin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli Kenan C. polis ekiplerince gözaltına alındı.