Karısını öldürüp intihara kalkıştı

BURSA'DA, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Orcay Korku, tartıştığı eşini öldürüp intihara kalkıştı. Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşayan Orcay ve Gözde Korku çifti gece geç saatlerde tartıştı. İlk evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması büyüyünce cinnet getiren güvenlik görevlisi Orcay Korku, 31 yaşındaki eşi Gözde Korku'yu vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendine çeviren Orcan Korku tetiği çekerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Orcay Korku'nun beyin ölümünün gerçekleştiği ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Öte yandan Afyonkarahisar'da, inşaat işçisi Bayram E. (50), önceki gece yarısı tartıştığı eşi Emsal E.'yi (52) göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Aynı bıçakla intihara kalkışan Bayram E. de kaldırıldığı hastanede öldü.