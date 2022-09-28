Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş

KÖY KULÜBESİNDE 3 AY

Zanlı kocanın kaçtığı tarihten bu yana kimliğini gizleyerek köy hayatı yaşadığı ve hiç bir şekilde cep telefonu kullanmadığı anlaşılırken, kaldığı köyde bir kulübede 3 ay saklandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı koca için ek gözaltı süresi alırken, sorgusunun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.