Karısını öldürüp kendini vurdu

Denizli'de tabancayla tartıştığı karısını vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan Hıdır T., evde tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan tekstil işçisi eşi Arzu T.'ye tabancasıyla kurşun yağdırdı. Hıdır T, ardından kendi başına dayadığı silahı ateşledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, itfaiye yardımıyla girdikleri evde Arzu T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralı Hıdır T. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Arzu T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.