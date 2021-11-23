Karısını öldürüp kızını aradı

Başakşehir'deki tekstil atölyesini eşi Şahibe Altıntaş(42) ile birlikte işleten Mehmet Altıtaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre önceki gün akşam saatlerinde yanlarında çalışan kızları K.A eve gitti. Sabaha karşı 04.30 sıralarında babasından bir telefon aldı. Babası Mehmet Altıntaş, "Annenin durumu iyi değil, buraya gel" dedi. Kızı hemen işyerine gitti. Ancak baba ortalıkta yoktu, etraf iyice dağılmıştı ve annesini yerde baygın şekilde buldu.





Hemen olay yerine ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibi, Şahibe Altıntaş'ın öldüğünü belirledi. Şahibe Altıntaş'ın vücudunun değişik yerlerine aldığı darp sonucu öldüğü belirlendi. İşyerine polis çağırıldı. Polis ekipleri, işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemek istedi ancak görüntülerin Mehmet Altıntaş tarafından silindiği tespit edildi. Çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli, Mehmet Altıntaş'ı gözaltına aldı.