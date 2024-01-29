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Giriş Tarihi: 29.1.2024 11:36 Son Güncelleme: 29.1.2024 11:46

Karısını öldürüp mesaj attı "Ablanı öldürdüm"

Bursa'da yaşayan 45 yaşındaki Tuncay Kırdaç, eşi 42 yaşındaki Seher Kırdaç’ı döverek öldürdü. Cani koca, cinayetin ardından eşinin kız kardeşine, “Ablanı öldürdüm” diye mesaj atarak kayıplara karıştı. Polis, her yerde Tuncay Kırdaç’ı arıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Karısını öldürüp mesaj attı Ablanı öldürdüm

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Tuncay Kırdaç, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Seher Kırdaç ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp etmeye başlayan Tuncay Kırdaç 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü. İşlediği cinayetin ardından eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj atan cani koca, kayıplara karıştı.

Telefonuna gelen mesaj üzerine Seher Kırdaç'a ulaşmaya çalışan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Yerde hareketsiz yatan kadına müdahale eden sağlık ekipleri Seher Kırdaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından incelenen cesette silah ve bıçak yarasına rastlanmadı. Seher Kırdaç'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, Polis, Tuncay Kırdaç'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Karısını öldürüp mesaj attı "Ablanı öldürdüm"
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