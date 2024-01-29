Karısını öldürüp mesaj attı "Ablanı öldürdüm"

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Tuncay Kırdaç, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Seher Kırdaç ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp etmeye başlayan Tuncay Kırdaç 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü. İşlediği cinayetin ardından eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj atan cani koca, kayıplara karıştı.

Telefonuna gelen mesaj üzerine Seher Kırdaç'a ulaşmaya çalışan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Yerde hareketsiz yatan kadına müdahale eden sağlık ekipleri Seher Kırdaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından incelenen cesette silah ve bıçak yarasına rastlanmadı. Seher Kırdaç'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, Polis, Tuncay Kırdaç'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.