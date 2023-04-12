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Giriş Tarihi: 12.4.2023 12:45 Son Güncelleme: 12.4.2023 13:15

Karısını öldürüp sabaha kadar eğlenmişti... Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de tartıştığı 5 aylık eşi 19 yaşındaki Zehra Kalmaz’ı bıçaklayarak öldüren İhsan Kalmaz’ın (31) ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Kalmaz ifadesinde, “Eşimin telefonunda bir erkek fotoğrafı görünce kendimi kaybettim. Pişmanım” dediği öğrenildi. Kalmaz, cinayetten sonra sabaha kadar eğlenmiş, sonra polise giderek teslim olmuştu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karısını öldürüp sabaha kadar eğlenmişti... Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

izmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı 846 sokakta bulunan bir iş hanının 3'üncü katındaki iş yerinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki İhsan Kalmaz ayrılma aşamasındaki 19 yaşındaki eşi Zehra Kalmaz ile konuşmak için amcasının iş yerine çağırdı. Adrese giden Zehra Kalmaz ile İhsan Kalmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, öfkesine hakim olamayan İhsan Kalmaz yanındaki bıçakla 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi sabaha kadar eğlenen İhsan Kalmaz sabah saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Karısını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ifadesinde cinayetin ardından eğlenmeye gittiğini söyledi.

SIĞINMA EVİNDE KALIYORMUŞ

Evliliklerinin 3'üncü ayından itibaren eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle kadın sığınma evinde kalmaya başladığı öğrenilen Zehra Kalmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli İhsan Kalmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zehra Kalmaz'ın cenazesinin bugün ikindide memleketi olan Aydın'ın Söke ilçesindeki Mescid Camii'nde toprağa verilecek.

CANİ KOCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cani koca İhsan Kalmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Kalmaz ifadesinde bir fotoğraf karesi yüzünden eşini öldürdüğünü söyledi. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü öne süren Kalmaz, "Anlaşmalı olarak boşanacaktık. Avukatlar, boşanma protokolü için hazırlık yapıyordu. Olay günü de konuşmak için amcasına ait boş dairede bir araya geldik. Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafını gördüm. Kendime kaybettim. Pişmanım" dedi.

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Karısını öldürüp sabaha kadar eğlenmişti... Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı
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