Karısını öldürüp tanıştıranı yaralamıştı... Cezayirli adam hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te 2 yıl önce evlenen Doğukan Uğur önce Cezayir asıllı eşi Zahra Nojioua'nın (29) boğazını bıçakla keserek öldürmüş. Ardından da kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Uğur'u yakalamak için çalışma başlatırken Zahir Benferchiche'nin para karşılığında başka kişilere de Cezayir'den kadın bularak tanıştırdığı öğrenildi Doğukan Uğur Fatih Yedikule'de, 2 yıl önce Cezayir Uyruklu Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı yine Cezayir uyruklu olan Zahra Nojioua (29) ile evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında devam eden sorunların ardından Uğur, geçtiğimiz pazartesi akşamı Zahra Nojioua eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Evden çıkan Uğur daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı camiye geldi. Uğur, burada da yine aynı bıçakla Benferchiche'yi öldürdü. İşlediği iki cinayetin ardından kayıplara karışan Uğur'u yakalama çalışmaları devam ediyor.

BAŞKA KİŞİLERE DE KADIN BULUYORMUŞ

Öte yandan camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çevresindeki kişilere de belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öğrenildi.