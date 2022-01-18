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Giriş Tarihi: 18.1.2022 13:06 Son Güncelleme: 18.1.2022 14:14

Karısını plastik kelepçeyle öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karısını plastik kelepçeyle öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

İstanbul Ataşehir’de eşiyle tartışma yaşayan emekli İsmail Özbek (56), 2 çocuğunun annesi eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Ardından polis ekiplerini arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" dedi. İsmail Özbek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde; “Kıskançlık ve maddi sorunlar yüzünden tartıştık, pişmanım” dediği öne sürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki emekli İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



EŞİNİ BOĞDUĞU PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını söylediği ileri sürüldü. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu.

Şüpheli koca Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karısını plastik kelepçeyle öldürmüştü, adliyeye sevk edildi
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