Haberler Yaşam Haberleri Karısını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döverek öldürdü
Giriş Tarihi: 21.7.2022 04:06

Karısını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döverek öldürdü

Afyonkarahisar’da 1 kişi karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı koca çift daha sonra ölen şahsın cesedini köy girişindeki yol kenarına attı

İHA
Karısını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döverek öldürdü
Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet ettiler. Bunun üzerine Ramazan O., arkadaşı V.K'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö., ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift bir süre sonra Ramazan O.'nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

ÖLEN ŞAHSIN CENAZESİNİ YOL KENARINDA KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Maaş farkları gün gün ödeniyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev FB maçı ne zaman, saat kaçta şifresiz mi?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2 - 4 YILLIK BÖLÜMLER YÖK ATLAS İLE ÖĞREN: 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları: TYT - AYT BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI
Sigara fiyatları güncel liste 20 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: Dar ve orta gelirliler için 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karısını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döverek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA