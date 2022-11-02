Karısını uyurken silahla öldürdü

İstanbul Bagcılar'da dün sabah saatlerinde Faruk Karabülak (38), esi Kudret Karabülak'ı (32) uyudugu sırada basına yastık dayayıp silahla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan çevredekiler polis ve saglık ekiplerine haber verdi. 8 yasındaki kızını alıp evden çıkan Faruk Karabülak küçük kızını anneannesine bırakarak kaçtı. Saglık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettigini belirledi. Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Konuyla ilgili çalısma baslatan polis ekipleri, Karabülak'ı kısa sürede yakaladı. Karabülak'ın ilk ifadesinde maddi sıkıntıları oldugunu belirterek "Aylardır esimle tartısıyorduk. Esimi öldürdükten sonra kızımı alıp anneannesine bırakıp intihar edecektim. Kızımı bırakıp olay yerine gelince vazgeçtim" dedi. -