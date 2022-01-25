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Giriş Tarihi: 26.1.2022

Karısını vuran kocanın cezasına onama

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Karısını vuran kocanın cezasına onama
İstanbul'da geçen yıl 4 Haziran'da meydana gelen olayda, boşanmak istediği kocası Ragıp Canan, eşi Nurtaç Canan'ı 5 el ateş ederek vurmuş ve kadının kendi kanıyla yere yazdığı "Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" ifadeleri ile gündeme gelen olay tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, yaralamanın hayati bölgeleri değil bacağı hedef alması nedeniyle sanık kocayı 'eşi kasten silahla yaralama' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Cezanın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilmesi gerektiği belirtilerek yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda eylemin yerel mahkemece doğru olarak nitelendirildiğini belirterek 9 yıllık cezayı onadı. Kararın kesin olmadığını ve itiraz edeceklerini söyleyen avukat Süreyya Kardelen Yarli, "Söz konusu eylemde, 5 el yapılan atışın hep ayak kısmına olması yerel mahkeme ve istinafı, kasten yaralamaya yönlendirse de, biz bu eylemde failin eyleminin öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

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Karısını vuran kocanın cezasına onama
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