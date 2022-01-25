Karısını vuran kocanın cezasına onama

İstanbul'da geçen yıl 4Haziran'da meydanagelen olayda, boşanmakistediği kocası Ragıp Canan,eşi Nurtaç Canan'ı 5 el ateş ederekvurmuş ve kadının kendikanıyla yere yazdığı "Annem,babam hakkınızı helal edin.Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu,kurtuldum" ifadeleri ile gündemegelen olay tüm Türkiye'yisarsmıştı. Bakırköy 9. AğırCeza Mahkemesi, yaralamanınhayati bölgeleri değil bacağıhedef alması nedeniyle sanıkkocayı 'eşi kasten silahla yaralama'suçundan 9 yıl hapis cezasınaçarptırmıştı.
Cezanın 'kastenöldürmeye teşebbüs' suçundanverilmesi gerektiği belirtilerekyapılan itirazı değerlendirenİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi,yaptığı inceleme sonucunda eyleminyerel mahkemece doğruolarak nitelendirildiğinibelirterek 9 yıllık cezayıonadı. Kararın kesinolmadığını ve itiraz edeceklerinisöyleyen avukatSüreyya Kardelen Yarli, "Sözkonusu eylemde, 5 el yapılan atışınhep ayak kısmına olması yerelmahkeme ve istinafı, kasten yaralamayayönlendirse de, biz bueylemde failin eyleminin öldürmeyeteşebbüs olduğunu düşünmekteyiz"dedi.