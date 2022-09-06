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Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:10 Son Güncelleme: 6.9.2022 14:31

Karısını ziyarete geldi cezaevi girişinde yakalandı

İstanbul’da karıştığı cinayet olayı sebebiyle hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Emin Arslan(41), Bolu T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunun karısını ziyaret etmek isterken giriş kapısında yakalanıp, gözaltına alındı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Karısını ziyarete geldi cezaevi girişinde yakalandı

İstanbul Bakırköy'de geçen yıl bir cinayet olayına karışan Emin Arslan hakkında Bakirköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 25 Ağustos'ta 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan karısı Gülay A.'yı ziyarete geldi.

Cezaevi girişinde yapılan kimlik kontrolünde yakalama kararı olduğu belirlenen Emin Arslan gözaltına alındı. Arslan, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim" diyerek güldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emin Arslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

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Karısını ziyarete geldi cezaevi girişinde yakalandı
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