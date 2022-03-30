Karısının eski kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yunus Emre mahallesinde ikamet eden A.Ş.Z isimli şahıs, eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (24) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre, A.Ş.Z., isimli şahıs evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla'ya ateş etti.