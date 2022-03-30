Karısının eski kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yunus Emre mahallesinde ikamet eden A.Ş.Z isimli şahıs, eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (24) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre, A.Ş.Z., isimli şahıs evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla'ya ateş etti.
Meydana gelen olay sonrası A.Ş.Z isimli şahıs olay yerinden koşarak kaçtı. Vatandaşların meydana gelen olayı emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cengiz Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz Yayla'nın cenazesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eşinin eski kocasını vurarak öldüren ve daha sonra cinayet silahıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan A.Ş.Z., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.